Plus Neuwied/Györ

Deutsch-Ungar sieht die DFB-Elf klar im Vorteil: Zoltan Warga spielte einst in Engers und Koblenz Fußball

Von Jörg Niebergall

i Zoltan Wargas Herz schlägt heute Abend „deutsch“. Foto: Jörg Niebergall

Was macht eigentlich Zoltan Warga? In seiner aktiven Zeit als Fußballer spielte der talentierte Außenstürmer beim FV Rheinbrohl, bei der TuS Koblenz, in Lahnstein oder viele Jahre auch beim FV Engers. An die erfolgreichen Spielzeiten am Wasserturm (2002 bis 2007), gemeinsam mit dem heutigen Trainer Sascha Watzlawik, kann sich der 48-jährige Deutsch-Ungar noch gut erinnern.