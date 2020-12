Bad Hönningen

„Echt jetzt?“, war die erste Frage, die Michael Kösters bei der Preisverleihung des Deutschen Zukunftspreises durch den Kopf schoss, als er hörte, dass sein Projekt gewonnen hat. „Als ich die anderen Projekte gesehen habe, die auch sehr stark waren, habe ich mich gefragt, ob gerade unser Projekt, das doch so komplex ist, dass es schlecht vermittelbar ist, gewinnen kann. Deswegen war die Freude umso größer“, erinnert sich Kösters. Der Physiker ist in Bad Hönningen aufgewachsen, in Linz zur Schule gegangen und hat nun mit seiner Arbeit in der Entwicklung der sogenannten EUV-Lithografie dazu beigetragen, dass der große Datenhunger künstlicher Intelligenz künftig gestillt werden kann.