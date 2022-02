Die Stadt Linz gibt grünes Licht für den privatwirtschaftlichen Aufbruch in die digitale Neuzeit. Einstimmig sprach sich der Stadtrat in der jüngsten Sitzung dafür aus, am Programm der Deutschen Glasfaser zur Errichtung eines privaten Glasfasernetzes (FTTH – „Fiber to the home“) teilzunehmen. Auch andere Gemeinden in der Verbandsgemeinde (VG) Linz haben Interesse signalisiert.