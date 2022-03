Seit dem Unfall mit Fahrerflucht am 28. Januar ist die Eisenbahnunterführung am Mittelweg in Block für den Fahrzeugverkehr in Richtung Heimbach-Weis gesperrt. Ein Lkw war an einem Deckenträger hängen geblieben und hatte diesen beschädigt. Zwar konnte der Bahnverkehr nach einer ersten Instandsetzung am 4. Februar wieder freigegeben werden, doch aus der für 14 Tage vorgesehenen Straßensperrung sind inzwischen fast sechs Wochen geworden.