Asbach

Desinfektionsmittel ist in Zeiten der Coronakrise sehr gefragt – so gefragt, dass es in Supermärkten und Drogerien meist schnell ausverkauft ist. Die Adler-Apotheke in Asbach hat deswegen angefangen, Desinfektionsmittel selbst herzustellen und das nicht ganz ohne Probleme – der Alkohol, der für die Herstellung der Mittel gebraucht wird, ist im Großhandel so gut wie gar nicht mehr zu haben, erzählt die Inhaberin der Apotheke Silke Kröck.