Dernbach

In Pandemiezeiten das Gemeindeleben aufrecht erhalten? Das ist gar nicht so einfach, aber auch in Dernbach stellt sich der Gemeinderat der Herausforderung. Sanierungen am Dorfgemeinschaftshaus, ein Neubaugebiet, Straßenbauprojekte – Arbeit gibt es genug, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auch anging.