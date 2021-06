Es ist wohl heute eher eine Seltenheit, wenn Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bis zum Eintritt des Rentenalters ihrer Arbeit nachgehen. Sieht man von ein paar Wochen Resturlaub ab, gehört Hans-Josef Paffenholz zu diesen Ausnahmen. Am heutigen Dienstag verbringt er seinen letzten Tag am Amtsgericht Neuwied – nachdem er sich hier in mehr als 20 Jahren einen guten Ruf als Familienrichter und als wertvoller Kollege erarbeitet hat.