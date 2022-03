Das Aktionsbündnis Internationaler Frauentag Neuwied nutzt den 8. März, um in der Neuwieder Innenstadt auf die Umsetzungslücke zwischen rechtlicher Gleichstellung und weiblicher Lebenswirklichkeit in Deutschland hinzuweisen. „Der Wandel ist weiblich!“ ist der Slogan für den Internationalen Frauentag in der Deichstadt, ergänzt durch das Attribut „dringend erforderlich“.