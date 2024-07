Plus Rengsdorf Der Wald rockt: In Rengsdorf steht Rock-the-forest-Festival in Startlöchern Von Lars Tenorth i Im Jahr 2023 heizte unter anderem die Band Motorjesus das Publikum ordentlich ein. Auch bei der diesjährigen Ausgabe des Rock-the-forest-Festivals in Rengsdorf dürften zahlreiche Metal-Fans wieder auf ihre Kosten kommen. Foto: Christoph Runkel-Weller/Rockfreunde (Archiv)/Christoph Runkel-Weller/Rockfreunde Auf insgesamt rund 1400 ehrenamtliche Arbeitsstunden beziffert Christoph Krämer, Vorsitzender der Rockfreunde, den Aufwand allein für den Auf- und Abbau sowie die Durchführung des Rock-the-forest-Festivals in Rengsdorf. Zahlreiche Engagierte aus dem gemeinnützigen Verein und viele weitere Helfer packen ab Samstag wieder kräftig mit an, wenn die heiße Vorbereitungsphase beginnt. Lesezeit: 3 Minuten

Denn bereits in gut einer Woche geht es los, wenn es wieder heißt: Der Wald rockt. Während nächste Woche Donnerstag, 25. Juli, schon die ersten Camper anreisen werden, spielen die ersten Bands am Freitagabend (26. Juli), am Samstag, 27. Juli, folgt die Fortsetzung. Im Gespräch mit der RZ gibt Krämer ...