Kreis Neuwied

Mit einem leisen „Pling“ poppt der Videoanruf auf dem Laptop auf, das aufgeklappt auf einem Schränkchen neben dem E-Piano des Klavierschülers steht. Mit seinem Musiklehrer, der auf dem Bildschirm erscheint, tauscht er ein kurzes Hallo aus, und schon geht es los: „Spiel doch mal das Stück ,Paukenschlag‘, das du geübt hast. Einmal ganz schnell und einmal langsam.“ Jeder für sich online zu Hause statt persönlich mit dem Lehrer in der Musikschule, so sieht der Unterricht in der Corona-Krise derzeit für viele Musikschüler aus.