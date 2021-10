Der Kindergartenzweckverband Rheinbrohl, Bad Hönningen und Hammerstein

Plus

Unter dem Dach des Kindergartenzweckverbandes Rheinbrohl, Bad Hönningen und Hammerstein befinden sich drei Einrichtungen in Rheinbrohl: Die 2019 eröffnete Kita Casa Feliz mit laut Internetseite 110 Kindern, die Casa Vivida mit 115 Kindern und St. Suitbert. Letztere ist seit Ende 2019 wegen Schimmelbefalls des alten Gebäudes mit vier Gruppen in Containern in Sichtweite der anderen Kitas untergebracht, soll aber Mitte 2022 wieder zurückziehen in einen Neubau an alter Stelle in der Rheinbrohler Ortsmitte, dann mit sechs Gruppen mit 120 Kindern.