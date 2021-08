Schon seit Monaten hat man sich an ihren Anblick gewöhnt: Kurz nachdem Corona-Schnelltests auf den Markt gekommen waren, entstanden überall Testzentren. Das Angebot wurde rege in Anspruch genommen – nicht zuletzt, da die Tests kostenlos angeboten werden. Doch seitdem immer mehr Menschen vollständig geimpft sind und in der Regel keinen negativen Test mehr vorlegen müssen, hat der Andrang nachgelassen.