Kretzhaus/Kalenborn

„Little Britain“, der öffentlich zugängliche Privatpark mit britischen Sammlerobjekten von Gary Blackburn in Kretzhaus, hat jetzt einen Ableger in Kalenborn. Eine Telefonzelle, die ursprünglich in der Baker Street in London stand, und ein frisch einbetonierter Briefkasten, beide im typisch britischen Signalrot, fallen gegenüber der Endhaltestelle der Kasbachtalbahn im Vettelschoßer Ortsteil sofort ins Auge. Daneben salutiert die Statur eines Soldats der Queen's Guard in Paradeuniform und Bärenfellmütze, und auf einer Bank sitzt die lebensgroße Figur der britischen Komikfigur Mister Bean.