Kreis Neuwied

Zu Hause ist es doch am schönsten: Das denken sich derzeit auch zahlreiche Menschen im Kreis Neuwied, denn seit für viele der Sommerurlaub der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen zum Opfer gefallen ist, wird das ursprüngliche Reisebudget nicht selten in die Gestaltung des heimischen Gartens investiert. Und so ersetzen neue Gartenmöbel, Grillzubehör und Pool den Weg zu Strand und Meer.