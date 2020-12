Der Bahnhof Linz wird endlich barrierefrei: Sanierung beginnt im Januar

Linz

Als Ovid vor mehr als 2000 Jahren das Sprichwort: „Was lange währt, wird endlich gut“ geprägt hat, gab es noch kein Rheinland-Pfalz und keine Deutsche Bahn AG. Diese unterzeichneten erst im März 2011 eine Rahmenvereinbarung, die eine Modernisierung und den barrierefreien Umbau des Bahnhofs von Linz zum Ziel hat. Die Arbeiten sollten eigentlich schon vor Jahren beginnen. In einer aktuellen Pressemitteilung hat die Deutsche Bahn nun den Beginn für die Modernisierung und den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs in Linz für die erste Januarwoche 2021 angekündigt. Bund, Land, Stadt und Verbandsgemeinde wollen rund 10 Millionen Euro in die Arbeiten investieren, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 erfolgreich abgeschlossen werden können.