Denkmal auf Vordermann gebracht: Neuer Verein pflegt Historie in Windhagen

20 Arbeitsstunden haben die Ehrenamtlichen in die Arbeit der Gedenkstätte investiert.

Neuer Verein pflegt Historie in Windhagen

Neuer Verein pflegt Historie in Windhagen Foto: Heinz-Werner Lamberz

Nachdem die Gemeinde Windhagen nun einen neuen Bürgermeister hat, tut sich in Sachen „Pflege der Geschichte“ etwas. Als im Mai der Verein aufgrund der Widrigkeiten seine Arbeit eingestellt hatte, sieht es nunmehr so aus das sich die Gruppierung als Verein eingetragen hat und die Arbeit am Ehrenmal der Weltkriege wieder fortführt. Nach einem 20-stündigen Arbeitseinsatz hat die Gedenkstätte nunmehr wieder ein Gesicht.

Beete und Bepflanzungen wurden neu gemacht, mithilfe der Asbacher Firma „Technergarten“ konnten die Pflanzen zu einem günstigen Preis erworben werden. Jetzt, nachdem das äußere Bild wieder ansehnlich ist, wird in Zusammenarbeiten mit der Ortsgemeinde eine Neugestaltung geplant.