Kundgebungen auf dem Luisenplatz samstags gegen den Krieg in der Ukraine sind in den vergangenen Wochen bereits zu einer Art Tradition geworden. Die Initiative dafür ging bereits von verschiedenen Organisationen aus. Am Osterwochenende war es die Bürgerbewegung „Pulse of Europe“, die ihr turnusgemäß an diesem Termin geplantes Treffen in der Innenstadt an das Bündnis für Frieden, Solidarität und Demokratie übertrug.