Neuwied

Demonstration für mehr Umweltschutz: „Fridays for Future“ zieht zur Kreisverwaltung

„Keine leeren Versprechungen“: Das war der selbst gebastelte Slogan, den die beiden Organisationen „Fridays for Future“ und „Parents for Future“ am Freitagnachmittag mit rund 30 Mitstreitern auf dem Neuwieder Luisenplatz mit Hilfe von Klopapierrollen zusammentackerten. Nachdem der Schriftzug vollendet war, ging es gemeinsam zur Kreisverwaltung, wo man den Politikern ihre „Versprechungen“ präsentieren wollte. Die beiden Organisationen engagieren sich für den Umweltschutz und gegen den Klimawandel.