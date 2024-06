Plus Neuwied

Demokratie an Berufsbildenden Schulen näherbringen: Landespolitik geht mit BBS Heinrich Haus auf Tuchfühlung

Von Rainer Claaßen

i Viele Jugendliche – wie hier an der BBS Heinrich Haus Neuwied – fühlen sich von politischen Vertretern nicht abgeholt. Dem soll ein bildungspolitisches Informationsprojekt des Landes auf die Sprünge helfen. Foto: Rainer Claaßen

Berufsschüler stehen der Demokratie in Deutschland kritischer gegenüber als Gymnasiasten. Das besagen Studien. Der rheinland-pfälzische Landtag hat aus diesem Grund ein Projekt gestartet, das das Interesse an der Politik und Demokratie an Berufsschulen fördern soll. In Neuwied nimmt die BBS Heinrich Haus daran teil.