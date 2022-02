Demo in Neuwied: „Nazis aus dem Stadtbild drängen“

Eine Gruppe von knapp 60 vorrangig jungen Menschen hat sich am frühen Freitagabend in der Neuwieder Innenstadt zu einer Demonstration zusammengefunden.

Die überwiegend in Schwarz gekleidete Gruppe versammelte sich mit dem Ziel, gegen rechtsradikale Erscheinungen im öffentlichen Raum zu protestieren. Wie der einzige Redner des Abends, dessen Name nicht genannt wurde, in einer Ansprache vom Fahnenhügel auf dem Luisenplatz erklärte, nehme die Anzahl von Aufklebern und Graffiti mit rechtsradikalem Inhalt in Neuwied in den vergangenen Jahren zu. Der Marsch der Gruppe verlief ohne Störungen durch die Mittelstraße, Schlossstraße und die Hermannstraße bis zum Bahnhof.

rcl