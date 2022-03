Demo in Neuwied: Frauen fordern faktische Gleichberechtigung

Laut Artikel 3 des Grundgesetzes sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Was im Grundgesetz steht, muss allerdings noch lange nicht der Realität entsprechen. „Leider“, sagt Edith Sauerbier, Gewerkschaftssekretärin beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Koblenz. Als Teil des mittlerweile rund 20 Organisationen umfassenden Aktionsbündnisses Internationaler Frauentag Neuwied nutzt der DGB immer am 8. März die Neuwieder Innenstadt als Bühne, um auf die Umsetzungslücke zwischen rechtlicher Gleichstellung und weiblicher Lebenswirklichkeit in Deutschland hinzuweisen.