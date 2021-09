Ab 2022 werden mehr als die Hälfte der Ärzte im Kreis Neuwied in den Ruhestand gehen. Nachfolger sind nur wenige in Sicht. Bereits jetzt sind die Wartezeiten für einem Termin bei Fachärzten lang. Manche Hausärzte, aber vor allem Fachärzte, nehmen gar keine neuen Patienten mehr an. Gleichzeitig ziehen immer mehr Menschen in die Region. Wie kann die ärztliche Versorgung in Zukunft noch sichergestellt werden?