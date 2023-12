Dem Fachkräftemangel in der Kita entgegenwirken: Als Erzieher in Neuwied durchstarten

Weiterbilden für die Zukunft: Auch in diesem Jahr schulte die Volkshochschule Neuwied Quereinsteigerinnen aus unterschiedlichen Fachrichtungen. Foto: Stadt Neuwied/Anna Lindner

Dass der Fachkräftemangel bereits seit vielen Jahren Deutschland fest im Griff hat, ist kein Geheimnis. Verschiedene Branchen und Bereich sind davon betroffen – darunter auch Kindertagesstätten, die mit mehr als 400.000 fehlenden Kitaplätzen laut dem „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“ der Bertelsmann-Stiftung bereits zu kämpfen haben. Darauf verweist die Stadt Neuwied in einer ihrer jüngsten Pressmitteilungen.

Dabei gehen Kinder meist früher in eine Kindertageseinrichtung und verbringen dort deutlich mehr Zeit als vorangegangene Generationen. Die Volkshochschule (VHS) Neuwied veranstaltet deswegen seit 2023 einen Lehrgang zur pädagogischen Basisqualifizierung für Quereinsteiger aus festgelegten Berufsgruppen. „Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen bewältigen jeden Tag vielfältige Aufgaben im Umgang mit den Kleinsten unserer Gesellschaft“, so die Stadt in ihrem Schreiben. Diese Arbeit könne maßgeblich bereichert werden, wenn auch zusätzliche Professionen, neben den Erziehern, die Teams verstärken. Dabei sollten auch diese Mitarbeiter ein pädagogisches Grundverständnis sowie Kenntnisse der Strukturen und Besonderheiten der Arbeit in Kitas vorweisen können.

Weiterqualifizierung enorm wichtig

Genau hier setzt der Kurs der VHS an. Er richtet sich an Berufsgruppen, die bisher wenig Erfahrung im Bereich der frühkindlichen Bildung oder geringe Vorkenntnisse über die strukturellen Grundlagen des Kitasystems in Rheinland-Pfalz haben. „Es ist uns ein Anliegen, durch Angebote der Weiterqualifizierung auch dem anhaltenden Fachkräftemangel im Erzieherinnenbereich, insbesondere auch bei uns in Neuwied, entgegenzuwirken“, betont Jutta Günther als Leiterin der VHS Neuwied.

Der Lehrgang zur pädagogischen Basisqualifizierung findet in Präsenz und online statt und umfasst 160 Unterrichtsstunden. Die Inhalte richten sich nach der Rahmenvereinbarung zur Gestaltung von pädagogischen Basisqualifizierungen im Sinne der Fachkräftevereinbarung für Tageseinrichtungen für Kinder in Rheinland-Pfalz. Auch der nächste Lehrgang ist bereits geplant und startet am 17. September 2024.