Dem Dattenberger Wald geht es nicht gut: Millionenschaden durch Borkenkäfer

Kurz gesagt: Dem Dattenberger Wald geht es nicht gut – so wie vielen Wäldern in der Region. Klimawandel und Borkenkäfer haben im einst prächtigen Forst deutlich sichtbare Spuren hinterlassen. Wie genau es um den Dattenberger Wald bestellt ist, sollte eigentlich in einem Waldbegang des zuständigen Ausschusses erläutert werden, doch dieser musste wegen der Pandemie abgesagt werden. Dafür wurde von Mitarbeitern von Landesforsten Rheinland-Pfalz in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine detaillierte Analyse der Situation im Dattenberger Wald vorgestellt. Fazit von Ortsbürgermeister Stefan Betzing: Durch die Schäden muss die Ortsgemeinde einen wirtschaftlichen Verlust von etwa 1 Million Euro verkraften.