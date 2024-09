Plus Neuwied

Deichwelle Neuwied gewinnt Rechtsstreit: Pächter muss Gastrobereich räumen

i Die Deichwelle in Neuwied hat den Rechtsstreit mit dem Betreiber des Gastronomiebereichs „Schlemmermaxx“, die Prima Hotels Management GmbH, um die Räumung und Zahlung einer ausstehenden Pacht sowie unbeglichener Stromrechnungen gewonnen. Bis Ende des Jahres muss der Pächter das Freizeitbad verlassen. Foto: Daniel Dresen

Die Prima Hotels Management GmbH muss den Gastronomiebereich „Schlemmermaxx“ in der Deichwelle Neuwied räumen und einen Zahlungsrückstand begleichen. So lautet das Urteil am Landgericht Koblenz. Die fristlose Kündigung des Pachtvertrags vonseiten der Stadtwerke Neuwied war laut Richter rechtens.