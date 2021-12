Datzerother ist „Prophet des Jahres 2021“ – Wer wird sein Nachfolger?

Neues Jahr, neues Glück, das könnte man nicht nur für alle Teilnehmer am RZ-Gewinnspiel „Prophet des Jahres 2022“ wünschen. Das Team der Neuwieder Kinos hat auch eine Botschaft zum neuen Jahr.

Foto: Jörg Niebergall

Lutz Rams aus Datzeroth ist unser unangefochtener „Prophet des Jahres 2021“, weil er sich als einziger auch noch bei der Zusatzfrage für die richtige Antwort entschied. Und die lautet: Der Gewinner schafft es nicht, alle neun Fragen richtig zu beantworten. Rams ist übrigens kein Unbekannter unter den “Propheten"-Anwärtern. In den Vorjahren lag er stets mit vorn im Rennen, im vergangenen Jahr landete er auf Platz zwei.

Lutz Rams darf sich wie alle Gewinner vor ihm über einen attraktiven Preis freuen. Er und eine Begleitperson werden von Familie Corona ins gleichnamige Restaurant im Hotel zur Post in Hardert zu zwei Menüs inklusive begleitender Getränke eingeladen. Der Gewinn kann angesichts der andauernden Corona-Krise in Absprache mit der Inhaberfamilie eingelöst werden.

Abgesehen von der Zusatzfrage, traf Lutz Rams bis auf ein Mal immer ins Schwarze: Er sagte voraus, dass es im Zoo Neuwied keinen Nachwuchs bei den Tigern zu bestaunen gibt. Vielen wird die schreckliche Nachricht von Ivos tödlicher Attacke auf seine neue Partnerin noch in Erinnerung sein. Er sah kommen, dass es die Landesmutter Malu Dreyer nicht zum dritten Anlauf für die Eröffnung des Jungen Schlosstheaters schaffen würde. Stattdessen weilte die Kulturministerin in Neuwied.

Er sagte richtig voraus, dass der VG-Rat Rengsdorf-Waldbreitbach 2021 noch kein grünes Licht für einen Wiedtalbad-Neubau gibt. Rams lag ebenfalls richtig, als er orakelte, dass auch 2021 kein Deichstadtfest in Neuwied gefeiert wird, und er traute auch dem heimischen Zehnkämpfer Kai Kazmirek keine Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio zu. Dafür war sich Lutz Rams sicher, dass Erwin Rüddel (CDU) noch ein viertes Mal in den Bundestag einzieht, dass der aus Neuwied stammende Radsportprofi Max Walscheid erneut bei der Tour de France an den Start geht und dass ein Rheinhochwasser die B 42 überflutet. Letzteres ereignete sich gleich zu Beginn des Jahres im Linzer Raum. Nur eines sah Rams nicht kommen: Er traute Lana Horstmann nicht zu, dass sie der SPD das Direktmandat für den Landtag sichert.

Acht richtige Antworten

Ihren ersten großen Auftritt hatte die Losfee hingegen, als es darum ging, die Plätze zwei bis sieben unter denjenigen zu verteilen, die wie Lutz Rams acht richtige Antworten hatten, aber bei der Zusatzfrage danebenlagen. Und das ist die Reihenfolge: Gerdfried Blum (Anhausen), Nanni Hoffmann (Steimel-Weroth) und Ingo Wehrens (Windhagen) kamen auf den Plätzen zwei, drei und vier an. Sie erhalten je zwei Freikarten für den Zoo Neuwied. Ihnen folgen die Gewinner auf den Plätzen fünf bis sieben: Jürgen Becker (Roßbach) und Kurt Boden (ebenfalls Roßbach) dürfen sich auf je zwei Tageskarten von den Neuwieder Stadtwerken für die Deichwelle in Neuwied freuen. Ein Gutschein für zwei Personen für die Neuwieder Kinos Metropol und Schauburg geht an Robert Kowallek (Neuwied).

Was die Plätze acht bis zehn betrifft, griff zum einen die Kategorie Zusatzfrage, zum anderen gab es noch einmal Schwerstarbeit für die Losfee: Beachtliche 17 Gewinnspielteilnehmer haben sieben richtige Antworten gegeben. Zunächst haben wir alle Teilnehmer im Gewinntopf gelassen, die auch die Zusatzfrage richtig beantwortet haben. Das waren immerhin 13 Teilnehmer. Diese in eine Reihenfolge zu bringen, rief erneut die Losfee auf den Plan. Vom Glück bedacht wird somit Jürgen Over (Rheinbrohl), der zwei Tageskarten für die Deichwelle bekommt. Andreas Busch (Neuwied) erhält einen Gutschein für zwei Personen für die Neuwieder Kinos Metropol und Schauburg. Der gleiche Preis geht an Sven Stühn (Melsbach).

Weitere Gewinner

Die Gewinner auf den Plätzen 11 bis 20 bekommen einen Buchpreis zugeschickt. Es sind: Sonja Kowallek (Neuwied), Marco Dreesen (Niederbreitbach), Jutta Kutscher (Neuwied), Ingrid Runkel (Rengsdorf), Volker Ino Lehmann (Neuwied), Marc Backes (Neuwied), Kai Letschert (Rüscheid), Bianca Rams (Datzeroth), Elfriede Salz (Kasbach-Ohlenberg) und Friedel-Wulf Kupfer (Neuwied).

Insgesamt lässt sich in Sachen Auswertung sagen, dass fast die Hälfte (50) aller Teilnehmer (110) auf bis zu sechs richtige Antworten kommt. Auf eine Glückssträhne beim nächsten Mal müssen die 60 Teilnehmer mit weniger richtigen Antworten hoffen.