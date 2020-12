Dattenberg

Dattenberg baut ein digitales Gedächtnis auf. Das Dorf hat den Zuschlag zur Teilnahme am Landesprojekt „Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz“ (KuLaDig) bekommen. Zehn Kommunen konnten mit Unterstützung der Universität Koblenz-Landau und der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd erstmals 2019 Elemente ihrer Kulturlandschaft in ein digitales Kataster einbringen. 2020 wurden wieder zehn Kommunen ausgewählt. Eine ist Dattenberg.