Das Wort nein ist für Jürgen Hühner ein Graus: RZ stellt den SPD-Direktkandidaten im Wahlkreis 3 vor

Ein Gastronom durch und durch, der sich selbst als bodenständig und jemand, der Probleme anpackt, beschreibt, will in Mainz etwas für seine Heimatregion bewegen: Jürgen Hühner aus Hausen kämpft bei der Landtagswahl für die SPD im Wahlkreis 3 um das Direktmandat. Bei einem Spaziergang mit dem Besuch von der RZ rund um den tief verschneiten Malberggipfel gewährt er Einblicke in sein Leben. Zwei Dinge erfährt man dabei recht schnell: „Nein ist für mich das schlimmste Wort – und geht nicht, gibt's nicht!“