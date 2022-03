Die Mietpreise steigen – und zwar rasant. Das zeigt sich deutlich bei einem Blick auf den jüngsten Vorjahresvergleich des Portals immowelt.de, wo Angebotsmieten von Wohnungen zwischen 40 bis 120 Quadratmetern in 110 mittelgroßen Städten in Deutschland untersucht wurden. Das Ergebnis: In 91 Mittelstädten ist Wohnen teurer geworden, in 28 Städten beträgt der Anstieg immerhin mehr als 5 Prozent, und in Neuwied mussten Mieter im vergangenen Jahr sogar 7 Prozent mehr zahlen.