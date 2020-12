Das Wasser im Rhein steigt wieder: Alle Deichtore in Neuwied sind geschlossen

Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 14:52 Uhr

Zum Wochenende rechnen die Experten mit wieder ansteigenden Wasserständen am Rhein. In Neuwied wurden alle Deichtore geschlossen.

Infolge der Mosel-Hochwasserwelle wurde am Pegel Koblenz am Freitagmittag die Meldehöhe von fünf Metern überstiegen. „Die Höchstwasserstände werden hier für die Nacht auf Sonntag mit Werten zwischen 550 und 570 Zentimetern vorhergesagt“, heißt es im Bericht des Hochwassermeldedienstes Rhein. Am Pegel Andernach wird ein Höchststand von 6,50 Metern prognostiziert.

In Neuwied wurden am Freitag vorsichtshalber wieder sämtliche Deichtore geschlossen. Das Deichamt hatte nach dem jüngsten Hochwasser vor einem Monat nur das Tor am Schloss geöffnet, da man weitere Pegelanstiege nicht ausschließen konnte. Dieses Tor ist nun auch wieder zu. Mit dem aktuellen Pegelstand liegt man etwa einen Meter niedriger als im Februar. Der Leiter des Deichamts, Francisco Romero, rechnet damit, dass das Wasser „hinter den Toren gerade so ranschwappt“, wie die Stadtwerke mitteilen.

Aktuelle Pegelstände finden Sie hier.