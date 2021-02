Wenn sich am Abend die Lichter im Wasser der vollgelaufenen Straßen in den Rheingemeinden spiegeln, erinnert die Szenerie ein wenig an Venedig. Kein bisschen romantisch ist das Hochwasser allerdings für alle, die ein Haus im Hochwassergebiet haben. Die Rhein-Zeitung hat Betroffene gefragt, wie sie mit den wiederkehrenden Fluten umgehen.