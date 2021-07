Das neue Sozialraumbudget im Kreis Neuwied: Zwei Millionen Euro fließen in neue Kita-Stellen

Am 1. Juli ist das neue Kita-Gesetz in Kraft getreten. Damit ist auch das bisherige Förderprogramm „Kita plus“ Geschichte. Der Kreis Neuwied will diesen Verlust mit seinem Konzept zum „Sozialraumbudget“ kompensieren und dabei zusätzliche Stellen schaffen, um möglichst frühzeitig und präventiv eingreifen zu können, wenn in Kindertagestätten Probleme entstehen, kündigt die Kreisbehörde in einer Pressemitteilung an. Ziel sei es, alle Kinder möglichst gleiche Chancen und Zugang zu den verschiedenen Angeboten zu gewähren. Der Jugendhilfeausschuss segnete das Konzept in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ab. Das neue Sozialraumbudget-Konzept fußt auf drei Säulen: