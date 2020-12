Niederbieber

Zu „Steg“ kommt „Schdeesch“, neben „Am Kirchberg“ steht „Projannsgass“ und unter dem Schild der Gartenstraße liest man nun zusätzlich „Em Bungert“: An so manchem Straßenschild in Niederbieber hängt seit Kurzem nicht mehr nur der heutige Straßenname, sondern auch der Begriff, den die Einheimischen in Mundart dafür nutzen.