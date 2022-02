Dank Sponsoren: Neue Basaltstele am Fuße des Bad Hönninger Schlosses

Eine Stele erinnert jetzt an die Kapelle von Schloss Arenfels, die bis in die 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts an der Kreuzung „Schlossweg“/„Am Paffelter“ in Bad Hönningen stand. Um die Erinnerung an das ehemalige Gotteshaus wachzuhalten, haben die Bad Hönninger Winfried Lotzmann und Horst Könen eine Stele mit entsprechender Inschrift gesponsert. Die von der Hammersteiner Steinmetz- und Bildhauermeisterin Ruth Schwenker erschaffene Basaltstele übergaben Lotzmann und Könen jetzt offiziell an die Stadt Bad Hönningen.