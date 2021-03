Damit Ostern nicht noch einmal ausfällt: Open-Air-Gottesdienst in Altwied

Ostern im vergangenen Jahr: Die Pandemie war neu, genauso wie der erste Lockdown, der die üblichen Gottesdienste zum Osterfest auch in Neuwied stark eingeschränkt oder gar unmöglich gemacht hat. Auch das Osterfest 2021 wird zwar noch von Corona überschattet. Aber es noch einmal ausfallen lassen? Das wollen Pfarrer Jörg Eckert und das „Kirche mit Kindern“-Team nicht. Daher laden sie am Osterwochenende an der evangelischen Kirche Altwied zum Osterspiel unter freiem Himmel ein – denn in Inszenierungen sind sie bereits erfahren.