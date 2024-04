Plus Asbach Damit Menschen mit Demenz gesehen werden: Wie die lokale allianz in der VG Asbach arbeitet Von Simone Schwamborn i Bürgermeister Michael Christ (von link) und Landrat Achim Hallerbach freuen sich mit Ulla Müller, Rita Hoffmann-Roth, Verena Bruchof und Angela Muß über die Angebote, die die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz möglich macht. Foto: Simone Schwamborn Seit 2017 können finanzielle Mittel der sozialen Pflegeversicherung und privaten Pflegepflichtversicherung für die Förderung regionaler Netzwerke genutzt werden. Aus diesem Topf hat die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach jetzt erstmalig eine Förderung in Höhe von 7400 Euro erhalten. Lesezeit: 3 Minuten

In der Lokalen Allianz sind verschiedene Einrichtungen miteinander vernetzt, die Menschen mit Demenz und deren Angehörigen Unterstützung anbieten. Angedockt ist die Lokale Allianz an das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Neustadt. Somit ist das MGH Anlaufstelle für Hilfesuchende in der VG Asbach. „Wir freuen uns sehr über die Förderung. Damit kann das ...