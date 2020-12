Unkel

Geschichte sollte für die Nachwelt festgehalten werden, am besten dann, wenn sie gerade passiert. Die Corona- Krise ist längst noch kein Fall, der nur die Geschichtsbücher füllt. Noch wird die Krise erlebt. Deswegen will der Unkeler Geschichtsverein jetzt die Erlebnisse in der Corona-Krise festhalten, bevor sich der Mantel des Vergessens über die Geschehnisse in der Krise legen kann. Der Verein fordert die Unkeler dazu auf, Geschichten aus dem Corona-Alltag für künftige Generationen aufzuschreiben.