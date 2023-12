Die Teilnahme zahlreicher Kinder an den Martinsumzügen hat gezeigt, wie viel Nachwuchs es in den Ortsteilen von Asbach gibt. Die Gemeinde setzt sich für den Erhalt vorhandener Spielplätze beziehungsweise Neuanlegung von Spielstätten zugunsten der Asbacher Kinder ein. Wie es aktuell um die Spielplätze steht, war in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu erfahren.