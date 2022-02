Damensitzung in Heimbach-Weis: Gemeinsam die Onlinebühne genutzt

Die KG Gladbach hatte am dritten Februarwochenende die Messlatte hoch gehängt: Deren Onlinesitzung war professionell produziert worden und lockte durchschnittlich etwa 400 Zuschauer an, die den Abend live über YouTube verfolgten (die Rhein-Zeitung berichtete). Trotz der dramatischen Entwicklung der vergangenen Tage hielten auch die Karnevalsgesellschaften aus Heimbach und Weis an den gemeinsamen Plänen fest: Am Samstagabend startete pünktlich um 19.11 Uhr die Liveübertragung der Damensitzung, an der im Festsaal in Heimbach – unter Einhaltung der geltenden Corona-Verordnungen – 250 Menschen teilnahmen. Und auch hier pendelte sich der Publikumszähler bei YouTube durchgängig bei etwa 400 ein – hier müssen sich die Heimbacher schon mal nicht hinter dem Nachbarort verstecken.