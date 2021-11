Guido Cantz, Volker Weininger, Kasalla und Cat Ballou: Wer die Größen des Kölner Karnevals erleben möchte, fährt in die Domstadt – oder nach Wenten. Konnten die Karnevalsveranstaltungen in der vergangenen Session nicht wie gewohnt stattfinden, war die Freude der Windhagener Jecken besonders groß. Mit jeweils 850 Narren waren die Mädchensitzung am Freitag und die Herrensitzung am Sonntag komplett ausverkauft.