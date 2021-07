Viva Colonia, En unserem Veedel oder Kölsche Jung: Wenn die Partyband California aus Hanroth am morgigen Samstagabend in Oberdreis auftritt, kann sich das Publikum auf einige Karnevalsklassiker freuen. Die Veranstaltung „Jeck im Juli“ im Pub „Mo Jo's“ soll für ausgelassene Stimmung sorgen. Doch die Partyband California möchte die Gelegenheit auch nutzen, um ihr neues Coveralbum „Dat Janze Johr is Karneval – Su wie mer sin“ für den guten Zweck zu verkaufen.