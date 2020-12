Kreis Neuwied

Der Kreis Neuwied ist nun offiziell ein Corona-Risikogebiet: Am Dienstag wurde ein Inzidenzwert von 52,9 und damit die Warnstufe Rot erreicht. Bereits am Wochenende hatte der Kreis statistisch am Schwellenwert gekratzt, am Montag gab es dann aber eine kurze Atempause, als sich der Anstieg der Fallzahlen kurzzeitig verlangsamte.