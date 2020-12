Kreis Neuwied

Nach dem ersten bestätigten Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Patienten aus Linz im Kreis Neuwied, sind am Montag noch keine weiteren Schutzmaßnahmen wie etwa die Absage von Veranstaltungen getroffen worden. Der Linzer Stadtbürgermeister Hans Georg Faust, selbst Arzt, zeigt sich nicht überrascht über den Fall in seiner Stadt und erwartet weitere im Kreis. Wie groß die Unsicherheit in der Bevölkerung ist, zeigt der Ansturm auf die Corona-Hotline des Gesundheitsamt des Kreises.