Kreis Neuwied

Der Dreischläger Hof in Neustadt ist leergefegt. „Sämtliche Übernachtungen wurden von den Gästen storniert“, erzählt Margarete Kick Inhaberin des Hotels und Restaurants. Welche Auswirkungen die Angst vor dem Coronavirus auf das alltägliche Leben hat, bekommen die Gastbetriebe im Kreis Neuwied herbe zu spüren. Stornierungen und ausbleibende Buchungen in Hotels und Restaurants stellen die Gastronomen in der Region vor die Frage, ob und wie es mit ihrem Betrieb weitergehen kann.