Kreis Neuwied

Corona-Update: 224 neue Fälle am Wochenende

Am Wochenende hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) weitere Corona-Fälle für den Kreis Neuwied gemeldet. Insgesamt sind seit Pandemiebeginn nun 42.975 Fälle erfasst, am Samstag kamen 172 hinzu, am Sonntag 52. Die 7-Tage-Inzidenz gibt das LUA am Sonntag mit 679,8 an.