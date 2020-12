Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 18:04 Uhr

Kreis Neuwied

Corona-Todesopfer in Neuwied: Kein Bezug zu den Fällen im Seniorenheim Helvita

In der Stadt Neuwied hat es am Dienstag einen Todesfall gegeben, der auf eine Infektion mit dem Coronavirus zurückzuführen ist. Der Zeitpunkt der Infektion lag im Monat August. Von daher steht dieser Fall in keinem Zusammenhang mit dem jüngsten Ausbruchsgeschehen in der Neuwieder Senioreneinrichtung. Davon abgesehen gab es vier neue Infektionsfälle, die sich auf die Stadt Neuwied (2) und die VG Rengsdorf-Waldbreitbach (2) verteilen. Bei diesen Fällen handelt es um Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Das teilt der Krisenstab der Kreisverwaltung mit.