Kreis Neuwied

Die Gastronomie profitiert derzeit noch nicht von den Lockerungen der Regelungen zum Schutz vor dem Coronavirus. Damit wächst die Existenzangst in vielen Betrieben weiter an. Auch wenn staatliche Hilfen „zumindest teilweise ankommen“, wie Jürgen Hühner aus Hausen weiß, der als ehemaliger Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) die Skihütte auf dem Malberg betreibt. Als unbedingtes Muss sehen die heimischen Gastronomen die Umsetzung des Vorschlags von Finanzministerin Doris Ahnen an, die Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent herabzusetzen. Das ergab eine kleine Umfrage unter Gastronomen im Kreis.