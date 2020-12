Neuwied

2020 sollte das Jahr der Neuheiten bei 66 Minuten Theater Adventures in Neuwied werden. Nach einem erfolgreichen Jahr 2019 mit rund 20.000 Besuchern wurden die kompletten Einnahmen in den Umbau der Räumlichkeiten in der Kirchstraße gesteckt. Drei neue Indoor-Rätsel-Missionen hat das Team entwickelt, außerdem sollte mit „Catch Max“ eine außergewöhnliche Stadtführung an den Start gehen. Insgesamt wurden laut 66-Minuten-Chef Oliver Grabus seit August rund 15.000 Euro an Sach- und Materialkosten ins erste Obergeschoss gesteckt.