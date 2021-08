Am Montag tritt eine neue Coronaverordnung des Landes Rheinland-Pfalz in Kraft. In Neuwied liegt der maßgebliche Inzidenzwert seit Tagen über dem Schwellenwert von 35. Für Landkreise mit diesen Werten gelten laut der Verordnung verschärfte Coronaregeln. Das hat auch Folgen für den Neuwieder Zoo.