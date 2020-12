Archivierter Artikel vom 18.10.2020, 16:06 Uhr

Kreis Neuwied

Corona-Fallzahlen: Kreis möchte Verwirrung vermeiden

Der Kreis Neuwied verzichtet am Sonntag auf die Vermeldung der aktuellen Corona-Fallzahlen und 7-Tage-Inzidenz. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Diskrepanzen gekommen zwischen den Werten, die der Kreis veröffentlicht, und denen, die das Landesgesundheitsministerium herausgibt. Um Verwirrungen zu vermeiden gebe es erst am Montag ein neues, umfassendes und einheitliches Update, erklärte Tim Wessel, Sprecher des Krisenstabs der Kreisverwaltung.